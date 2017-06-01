Правоохранительные органы Львовщины разоблачили лиц, организовавших незаконные схемы по вывозу мусора из Львова. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Уголовное производстве начато по фактам совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.191 (завладение должностными лицами путем злоупотребления своим служебным положением средствами городского бюджета, которые предназначены для компенсации дополнительных расходов на перевозку твердых бытовых отходов), ч. 1 ст.205 УК Украины (фиктивное предпринимательство).

В ходе досудебного расследования установлено, что перевозчикам, уполномоченным на вывоз мусора из Львова, предоставляли услуги по захоронению отходов созданные в конце прошлого года ряд предприятий в Днипре.

«При этом последние не имеют соответствующих ресурсов: техники, полигонов твердых бытовых отходов, транспортных средств, необходимых для захоронения отходов, не обладают недвижимостью и не имеют наемных работников. Учредителями, руководителями и бухгалтерами этих предприятий являются лица, которые не знали об их существовании, а также лица, которые за участие в их регистрации получали деньги», - сообщили в прокуратуре.

Следствием установлено, что после трагедии на Грибовичской свалке по настоящее время перевозчики твердых бытовых отходов подавали документы от имени фиктивных предприятий о якобы принятии и захоронении отходов, на основании чего получали средства из городского бюджета Львова. В то же время таких услуг фиктивные предприятия не оказывали, а перевозчики незаконно осуществляли сброс твердых бытовых отходов в не отведенных для этого местах на всей территории Украины.

30 мая следователи Нацполиции во Львовской области совместно с работниками спецподразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления Службы безопасности Украины во Львовской области провели 15 обысков на территории Львовской, Днепропетровской и Киевской областей, по результатам которых разоблачили лиц, причастных к деятельности фиктивных предприятий , изъят значительный объем документации, печати фиктивных предприятий, переписки лиц, которые их создали, и компьютерная техника.

В уголовном производстве назначены соответствующие судебные экспертизы и решается вопрос о сообщение виновным лицам о подозрении.