В течение мая в результате военных провокаций погибли 7 бойцов АТО, 141 – получил ранения. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов во время поездки на место ведения активных боевых действий в район Марьинки и Красногоровки, сообщает пресс-служба СНБО.

Он подчеркнул, что опасная ситуация также наблюдается вдоль всей линии соприкосновения.

«Одной из последних тенденций является использование тяжелой 152-мм самоходной артиллерии и реактивных систем залпового огня для нанесения ударов по позициям Вооруженных сил Украины на расстоянии до 20 км от линии разграничения», - сказал Турчинов.

По его словам, российско-террористические группировки пытаются нанести максимальный урон подразделениям ВСУ и отрабатывают технологию прицельного ведения огня как по передовым, так и по отдаленным позициям.

«Кроме того, командование российско-террористических войск продолжает перебрасывать на оккупированную территорию военных, оружие, боеприпасы и горюче-смазочные материалы, усиливает обеспечения передовых подразделений и инженерное оборудование огневых позиций», - заявил секретарь СНБО.



