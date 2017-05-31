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В интернете обсуждают новое слово – covfefe, которое в Twitter написал президент США Дональд Трамп, сообщает ВВС Украина.

«Despite the constant negative press covfefe (несмотря на постоянное негативное ковфефе. - Ред.)», - говорится в заметке, которая выглядит незавершенной.

Похоже, что вместо covfefe должно быть написано coverage (освещение в СМИ).

Но пользователи высказывают различные догадки относительно этого слова.

Других интересует, почему никто из помощников не предупредил об ошибке. Твит провисел в микроблоге около 6 часов.  
ForUm

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