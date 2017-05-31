Премьер-министр Украины Владимир Гройсман требует от всех министерств обеспечить скорейшее выполнение условий Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом и подчеркивает персональную ответственность министров за выполнение евроинтеграционных мероприятий.

Об этом он сказал в ходе заседания правительства, сообщает пресс-служба Кабмина.

Гройсман подчеркнул, что отчеты по выполнению планов будут рассматриваться ежемесячно.

«Каждое министерство имеет свои задачи по выполнению (положений Соглашения об ассоциации с ЕС. – Ред.). Я всех ценю, готов всем помогать. Но если «пульс» соглашения будет показывать, что кто-то из вас и ваши министерства не выполняют задания, то, выражаясь медицинским термином, буду доводить вас до «тахикардии». Это персональная ответственность министра. Пожалуйста, проанализируйте график, планы, зоны ответственности, проанализируйте всю законодательную базу, которую нужно менять - и вперед. Чем нужно помогать, будем помогать. Будем обращаться к руководству парламента, делать дни по вопросам европейской интеграции и будем с парламентом работать с тем, чтобы принимать эти законы», - отметил глава правительства.

Он сообщил, что с целью контроля выполнения соглашения создан специальный офис вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

«Соглашение будет выполнено, здесь нет никакого сомнения. Вопрос лишь в том, насколько эффективно и быстро», - отметил глава правительства.

Напомним, 30 мая Нидерланды завершили ратификацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.