Задолженность населения по оплате централизованного отопления и горячего водоснабжения в апреле 2017 года снизилась на 17,3% по сравнению с показателем на конец марта и достигла 8,6 миллиарда гривен, сообщила Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, задолженность за содержание домов, сооружений и придомовых территорий за отчетный период выросла на 7,4% и составила 2,7 миллиарда гривень, задолженность за вывоз бытовых отходов выросла на 25% – до 400 миллионов гривень. Задолженность за централизованное водоснабжение и водоотвод выросла на 7,1% и составила 1,4 миллиарда гривен.

По данным Госстата, в апреле украинцы уплатили за электроэнергию 2,2 миллиарда гривень (82,7% от начисленных в этом периоде сумм). При этом задолженность за электроэнергию по состоянию на конец апреля составила 3,8 миллиарда гривен, сообщает УНИАН.

Задолженность за газоснабжение снизилась на 24,5% и составила 5,7 миллиарда гривен. Всего в апреле украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 6,6 млрд грн, что составило 117,7% начисленных за этот период сумм.

Самый высокий уровень оплаты наблюдался в Кировоградской, Винницкой и Тернопольской областях (430,2%, 274,7% и 254,6% соответственно), а самый низкий – в Сумской, Ифано-Франковской и Черновицкой областях (37,3%, 38,8% и 45,2% соответственно). Также сообщается, что за январь-апрель 2017 года с населением было заключено 14,8 тысячи договоров о реструктуризации задолженности на общую сумму 80,2 миллиона гривен.