Министр юстиции Павел Петренко подаст иск о защите чести и достоинства против лидера политической силы «Рух нових сил» Михаила Саакашвили.

Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает Украинская правда.

Петренко отметил, что на митинге под Минюстом 30 мая озвучили ложную информацию: что Минюст отказывает в регистрации изменений названия «Рух нових сил» и при этом незаконно зарегистрировало партию «Блок Михаила Саакашвили».

«Министерство юстиции зарегистрировало «Рух нових сил» буквально полгода назад. Относительно того, что министерство якобы не регистрирует изменения названия партии на «Рух нових сил Михаила Саакашвили». На сегодня никаких документов с названием партии Саакашвили в Министерстве юстиции нет», - заявил Петренко.

В связи с этим заявления об отказе в изменении названия он назвал «манипуляцией».

Министр пообещал зарегистрировать изменения, если партия предоставит все необходимые документы для переименования.

Что касается «Блока Михаила Саакашвили», Петренко объяснил, что к этому Минюст обязал суд: «Более года назад группа граждан Украины, среди которых был однофамилец Саакашвили (экс-руководителя Одесской ОГА, - ред.) - получивший паспорт и все необходимые документы, - подала пакет документов по регистрации «Блока Саакашвили». Министерство юстиции отказало в регистрации этой партии. Эти граждане обратились в суд – и более года у них были судебные процессы до Высшего админсуда».

По словам Петренко, Михаил Саакашвили знал об этом, но в течение года не присоединился к делу, - «и сегодня это используется как то, что якобы Минюст незаконно зарегистрировал, хотя экс-руководитель Одесской ОГА должен в суде защищать свои интересы».

«Сегодня, когда я увидел акцию, мы пригласили инициаторов к конструктивному диалогу – и в этом кабинете присутствовали несколько народных депутатов и непосредственно Саакашвили. Я очень просто ему объяснил, что необходимо подать определенные документы для того, чтобы они получили регистрацию партии, и что ему необходимо сделать со своими юристами, чтобы это произошло в рамках закона и быстро», - сказал министр.

Однако, по словам Петренко, Саакашвили «опустился до уровня базарного лица, ругался и пытался спровоцировать драку, вел себя нецензурно и недопустимо».

«Никто не имеет права путем давления требовать незаконных действий», - сказал министр.

Петренко решил подать иск о защите чести и достоинства по заявлениям Саакашвили. Он заявил, что изложит все факты в своем заявлении.

Участникам митинга он посоветовал не доверять лишь словам. «Если вас обманывают на акциях, вас точно обманут в будущем», - заявил глава Минюста.