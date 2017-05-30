также в разделеСтолица
СМИ: В Киеве застрелили экс-директора «Укрспирта» 184
В Киеве из автомобиля расстреляли мужчину 84
Обнародовано видео момента прорыва трубы в Голосеево 310
В кивеском метро приостановили установку бесплатной сети Wi-Fi 36
Завтра в центре Киева на полсуток отключат воду 33
«Киевэнерго» сообщило подробности крупного прорыва в Голосеево 165
В Киеве из-за масштабного прорыва трубы повреждены автомобили и жилой дом 562
В киевском метро погиб зацепер 165
До конца суток в Киеве ожидается гроза 82
В Киеве после реконструкции открыли парк «Наталка» 65
Новую нитку киевского коллектора планируют запустить в сентябре 38
Киев отмечает День города 52
Прокуратура сообщила о подозрении топ-менеджеру «Укргазбанка» 42
Подозреваемый в убийстве байкера сдался полиции 87
Части киевлян повысят тарифы на отопление и горячую воду 792
В воскресенье в центре Киева перекроют движение 952
Полиция начала расследовать конфликт в кафе на Бессарабке 72
В Киеве мужчина ограбил банк на 285 гривен 256

В Киеве и Киевской области до конца текущих суток ожидается гроза, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«По данным Укргидрометцентра, в ближайшие часы и до конца суток 30 мая по Киеву и области грозы, местами шквалы 15-20 м/с», – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ГосЧС, днем 31 мая в западных областях Украины ожидаются грозы, в отдельных населенных пунктах град и шквалы 15-20 м/с.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

4
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года