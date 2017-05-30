В Киеве и Киевской области до конца текущих суток ожидается гроза, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«По данным Укргидрометцентра, в ближайшие часы и до конца суток 30 мая по Киеву и области грозы, местами шквалы 15-20 м/с», – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ГосЧС, днем 31 мая в западных областях Украины ожидаются грозы, в отдельных населенных пунктах град и шквалы 15-20 м/с.