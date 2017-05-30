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Министр обороны Степан Полторак подписал приказ о призыве офицеров запаса в 2017 году.

Об этом на брифинге заявил замначальника Генштаба ВСУ - начальник главного управления персонала Артур Артеменко, сообщает LIGA.net.

Он отметил, что могут быть призваны офицеры запаса в возрасте до 43 лет, которые прошли полный курс военной подготовки, имеют высшее образование (не ниже уровня «бакалавр») и офицерское звание.

Срок службы составляет 18 месяцев. Приказ вступит в силу после того, как его завизирует Минюст, добавил Артеменко.

Замначальника Генштаба уточнил, что офицеры запаса, которые уже проходили службу, повторно призываться не будут. Он также напомнил, что призванных офицеров запаса не планируют направлять в зону АТО, если они сами не захотят проходить там службу.

Призывать в ряды ВСУ из числа офицеров запаса будут как мужчин, так и женщин. «Женщины доказали свою способность выполнять задания в зоне АТО не хуже мужчин», - добавил Артеменко.

Напомним, в январе 2017 года в Генштабе сообщили, что в нынешнем году будут призывать на военную службу офицеров запаса, которые окончили военные кафедры высших учебных заведений и ранее не служили. Всего планируется призвать около четырех тысяч человек.
ForUm

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