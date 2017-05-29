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В Голосеевском районе Киева в результате прорыва трубы водоснабжения поврежден жилой дом и припаркованные возле места происшествия автомобили.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил фотограф Александр Гусев.

«Только что (14:10) в Киеве на ул. Голосеевской 27, через дорогу где работаю, прорвало трубу диаметром 2000 мм», - написал он.

По словам Гусева, фонтан воды достиг 7-го этажа. «Разбита техника и жилье. Людей выселяют им нужна помощь», – подчеркнул он.
ForUm

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