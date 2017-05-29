В I квартале 2017 года объем украинского экспорта товаров и услуг составил $12,4 миллиарда, что на $2,7 млрд, или 28%, больше чем в 2016 году, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

При этом экспорт товаров по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличился на 34,4% ($2,7 млрд) и составил $10,4 млрд. В структуре экспорта товаров наибольшую долю составила продукция АПК и пищевой промышленности (44%), продукция металлургии (23,4%), машиностроение (10,4%) и минеральные продукты (9,2%).

Рост объемов экспорта товаров демонстрировали почти все отрасли экономики Украины, за исключением отрасли древесины и бумажной массы (сокращение объемов экспорта на 7%) и химической промышленности (сокращение на 0,1%).

«Это обусловлено уменьшением экспорта этой продукции в РФ (на 26,1% или на $ 18,4 млрд), Турцию (на 24,9% или на $9,1 млн) и Китай (на 61,4%, или на $8,2 млн). В 28 стран ЕС экспорт древесины и бумажной массы по итогам I квартала 2017 увеличился на $1,2 млн, или на 0,6%. Объем экспорта такой продукции из Украины в страны ЕС составляет почти 60% экспорта отрасли.

Среди регионов Украины почти все демонстрировали рост поставок товаров на внешние рынки. Исключениями здесь стали только 2 области – Луганская и Одесская. В I квартале 2017 всего экспорт вырос в девяти регионах: город Киев, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Полтавская, Николаевская, Киевская, Винницкая и Львовская области. Суммарный положительный вклад этих регионов составил 29,5 п.п., что составило 85% общего прироста экспорта.

Основным торговым партнером Украины в экспорте товаров в I квартале 2017 остается Европейский Союз (38,4%), при этом доля России составила 9%.

Экспорт товаров в страны ЕС и в дальнейшем продолжает демонстрировать положительную динамику. Так, объем экспорта товаров в страны ЕС по итогам I квартала 2017 относительно аналогичного периода 2016 вырос на $ 782,3 млн (на 24,5%) – это наибольший рост экспорта товаров в стоимостном измерении всех партнеров Украины.

Кроме стран ЕС, в группу торговых партнеров, которые в I квартале текущего года продемонстрировали наибольший рост экспорта товаров из Украины, были также: Индия (на $353,8 млн), Россия (на $284,6 млн), Турция (на $177,7 млн), Иран (на $146,2 млн), Египет (на $136 млн), США (на $125,4 млн), Израиль (на $106,1 млн).

Экспорт услуг в I квартале 2017 относительно прошлогоднего периода увеличился на 7%, или на $156,3 млн и составил $2,4 млрд. В структуре экспорта услуг наибольшую долю составили транспортные услуги (55,4%), компьютерные и информационные услуги (16,3%), услуги по переработке материальных ресурсов (13,9%) и деловые услуги (7,7%).

Наибольший рост экспорта услуг в I квартале 2017 года продемонстрировали 5 регионов: Николаевская, Львовская, Харьковская и Закарпатская области и город Киев. Суммарный положительный вклад этих регионов составил +4,2 п.п., что составило 60,1% общего темпа роста экспорта услуг.