Вскоре в Украине будет представлена купюра номиналом 1000 гривен. Саму банкноту уже отпечатали. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на источник в Нацбанке.

Стало известно, что банкнотная фабрика уже изготовила купюру, которую планируют представить вскоре, вероятно, приурочив к какому-то празднику.

Собеседник агентства уточнил, что было несколько вариантов оформления банкноты. Ему неизвестно, какой именно вариант был утвержден, однако, вероятно, на купюре изображен академик Владимир Вернадский.

Напомним, в 2016 году появилась информация о возможности введения купюры номиналом тысяча гривен. Тогда представители Нацбанка подтвердили, что такие планы есть, однако сроки введения банкноты не назывались.