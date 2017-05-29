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Вскоре в Украине будет представлена купюра номиналом 1000 гривен. Саму банкноту уже отпечатали. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на источник в Нацбанке.

Стало известно, что банкнотная фабрика уже изготовила купюру, которую планируют представить вскоре, вероятно, приурочив к какому-то празднику.

Собеседник агентства уточнил, что было несколько вариантов оформления банкноты. Ему неизвестно, какой именно вариант был утвержден, однако, вероятно, на купюре изображен академик Владимир Вернадский.

Напомним, в 2016 году появилась информация о возможности введения купюры номиналом тысяча гривен. Тогда представители Нацбанка подтвердили, что такие планы есть, однако сроки введения банкноты не назывались.

 
ForUm

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