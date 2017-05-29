также в разделеОбщество
«Укрзализныця» опровергла слухи о финансировании подразделений в «ЛДНР»
Суд отказался переносить рассмотрения дела Януковича 11
СБУ проводит обыски в офисах «Яндекс.Украина» 29
Системы жизнеобеспечения Красногоровки восстановлены 9
Мукачевское дело: Бойцов ПС взяли на поруки 18
В Украине декоммунизировали названия трех ж/д станций 48
Высказывания Луценко о судьях передадут в ВСП 38
Сегодня – Международный день миротворцев 27
Адвокаты Януковича хотят, чтобы Луценко пришел в суд 47
В Одессе задержали «вора в законе» 30
На Закарпатье собирались закупить российские санкционные авто 79
В Одессе сорвали концерт Лободы 116
Водоснабжение Красногоровки восстановлено 46
В Красногоровке повреждено 29 зданий 103
Польские пограничники ожидают роста движения из Украины на 10% 51
Созданный в КПИ наноспутник выведен на орбиту 69
Экс-директору украинской библиотеки в Москве сломали позвоночник 122
Большая часть Красногоровки осталась без воды 25

За минувшие сутки члены незаконных вооруженных формирований 48 раз открывали огонь по подразделениям ВС Украины, семеро военных ранены. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«В результате боевых действий за прошедшие сутки 7 военнослужащих получили ранения и боевые травмы», - говорится в сообщении.

На приморском направлении НВФ 20 раз открывали огонь по оборонным укреплениям сил АТО. Так, уже с наступлением сумерек противник дважды из 120-мм минометов обстрелял позиции ВСУ возле Красногоровки. Из минометов калибра 82 мм НВФ обстреливали украинских воинов в районе Марьинки и Чермалыка. Вблизи Широкино, Водяного, Павлополя, Гнутово и Новотроицкого в темное время суток НВФ неоднократно применяли против украинских защитников гранатометы различных модификаций, крупнокалиберные пулеметы и различные системы стрелкового оружия.

На донецком направлении НВФ чаще всего вели огонь по опорным пунктам ВСУ, которые расположены в пригороде Авдеевки. «При осуществлении этих вооруженных провокаций бандиты в основном использовали гранатометы и стрелковое оружие, время от времени - 82-мм минометы. Из окрестностей временно оккупированного Донецка боевики также из гранатометов били по нашим позициям неподалеку Песков. А из пригорода подконтрольной оккупантам Горловки противник снова вел огонь из вооружения БМП и легкого пехотного вооружения по нашим укреплениям в районе Зайцево. Всего на этом направлении произошло 18 вражеских обстрелов», - отметили в штабе.

На луганском направлении зафиксировано 10 фактов использования оружия НВФ. «Украинских военных, которые удерживают оборону возле Катериновки и Крымского, противник вечером обстреливал из минометов калибра 82 мм и гранатометов. Вблизи поселков Валуйское и Донец боевики прибегали к вооруженным провокациям с применением стрелкового оружия. А у Троицкого поздно ночью враг бил по опорным пунктам сил АТО из крупнокалиберных пулеметов и станкового противотанкового гранатомета», - сообщили в пресс-центре.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года