За минувшие сутки члены незаконных вооруженных формирований 48 раз открывали огонь по подразделениям ВС Украины, семеро военных ранены. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«В результате боевых действий за прошедшие сутки 7 военнослужащих получили ранения и боевые травмы», - говорится в сообщении.

На приморском направлении НВФ 20 раз открывали огонь по оборонным укреплениям сил АТО. Так, уже с наступлением сумерек противник дважды из 120-мм минометов обстрелял позиции ВСУ возле Красногоровки. Из минометов калибра 82 мм НВФ обстреливали украинских воинов в районе Марьинки и Чермалыка. Вблизи Широкино, Водяного, Павлополя, Гнутово и Новотроицкого в темное время суток НВФ неоднократно применяли против украинских защитников гранатометы различных модификаций, крупнокалиберные пулеметы и различные системы стрелкового оружия.

На донецком направлении НВФ чаще всего вели огонь по опорным пунктам ВСУ, которые расположены в пригороде Авдеевки. «При осуществлении этих вооруженных провокаций бандиты в основном использовали гранатометы и стрелковое оружие, время от времени - 82-мм минометы. Из окрестностей временно оккупированного Донецка боевики также из гранатометов били по нашим позициям неподалеку Песков. А из пригорода подконтрольной оккупантам Горловки противник снова вел огонь из вооружения БМП и легкого пехотного вооружения по нашим укреплениям в районе Зайцево. Всего на этом направлении произошло 18 вражеских обстрелов», - отметили в штабе.

На луганском направлении зафиксировано 10 фактов использования оружия НВФ. «Украинских военных, которые удерживают оборону возле Катериновки и Крымского, противник вечером обстреливал из минометов калибра 82 мм и гранатометов. Вблизи поселков Валуйское и Донец боевики прибегали к вооруженным провокациям с применением стрелкового оружия. А у Троицкого поздно ночью враг бил по опорным пунктам сил АТО из крупнокалиберных пулеметов и станкового противотанкового гранатомета», - сообщили в пресс-центре.