Группе «Иванушки International» запретили въезд в Украину. Об этом «Комсомольской правде» заявил один из участников группы Андрей Григорьев-Аполлонов.

«Искренне огорчены! Потому что группа «Иванушки International» с момента присоединения Крыма к России не давала концертов в Крыму и в Украине», - заявил певец.

По словам Григорьева-Аполлонова, его коллега Кирилл Андреев ездил в Ялту на спортивный турнир по хоккею.

«Это совершенно конфиденциальная информация, о которой я, кстати, узнал вчера, когда мне предоставили эти данные. Просто нас идентифицируют как единое целое. Но мы же не сиамские близнецы. Кирилл ездил по своей сольной личной программе. О том, что он едет играть в Ялту, он нас не предупреждал», - рассказал певец.

Группа собирается оспаривать данное решение.

«Я не понимаю, как можно было так принять группу, которая поет романтические песни, которой политика пофиг? Мы вне политики! Ребята, которые озвучили мне это решение, говорят: «Мы сами выросли на ваших песнях, но закон есть закон. Поэтому мне хочется, чтобы они предоставили информацию о нашем концерте в Крыму, который якобы был», - отметил Григорьев-Аполлонов.