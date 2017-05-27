В последние выходные мая киевляне традиционно празднуют День города. В этом году День Киева проходит уже в 35 раз.

Впервые его отмечали в конце мая 1982 года, и он был приурочен к празднованию 1500-летия украинской столицы. Официально же в последнее воскресенье мая отмечать этот день было предложено в 1987 году, сообщает Укринформ.

Обычно мероприятия, посвященные Дню Киева, проходят в течение нескольких дней (трех-пяти), которые предшествуют последнему воскресенью мая. В этом году программа мероприятий по случаю Дня Киева насчитывает 30 общегородских различных художественных, культурно-просветительных и спортивных событий. Кроме того, запланировано 150 районных мероприятий.

Главная локация празднования - Софийская площадь, на которой будут выступать коллективы в рамках танцевальных конкурсов любителей и профессионалов. Сегодня же пройдет торжественное шествие от парка Шевченко до Софийской площади. В этот день хором будут петь гимн Киева и рассчитывают побить рекорд 2015 года, когда наиболее массовое исполнение песни «Як тебе не любити, Києве мій» было внесено в Книгу рекордов Украины.

После шествия на сцене на Софийской площади состоится торжественное открытие праздника. Кульминацией празднования Дня Киева-2017 станет день украинского танца и гала-концерт при участии украинских звезд.

Изюминкой программы на Софийской площади будет уникальный арт-объект - эксклюзивный металлический «торт желаний» высотой 11 метров. Кроме того, интересные мероприятия пройдут и на других площадках столицы по обе стороны Днепра.

В рамках Дня Киева на территории города состоится также ряд спортивных акций: спортивно-благотворительная акция «Пробег под каштанами» (это будет уже 25 пробег), евромарафон, велогонка и соревнования по семейным видам спорта.