На железнодорожной станции «Негин» в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области столкнулись грузовой и пассажирский поезда, пострадали шесть человек, в том числе дети. Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.

«На линию «102» поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции «Негин» Юго-Западной железной дороги, в Каменец-Подольском районе, столкнулись грузовой и пассажирский поезда. Грузовой поезд как раз стоял на загрузке известняковым камнем, когда произошло столкновение с пассажирским поездом сообщением «Киев - Каменец-Подольский». Движение поездов на этом участке железной дороги было остановлено», - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что в пассажирском поезде, который следовал из столицы в Каменец-Подольский, ехали на экскурсию школьники. В целом травмировались 6 человек, из которых трое детей. Во всех диагностировали ушибы различных частей тела. Жертв нет.

Сейчас на месте продолжает работать следственно-оперативная группа Каменец-Подольского отделения полиции. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 276 «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта» Уголовного кодекса Украины.

По данным ГУ ГосЧС в Хмельницкой области, в результате столкновения перевернулись локомотив и два грузовых вагона со щебнем, сошли с рельсов локомотив и пассажирский вагон.

«В пассажирском поезде находился 541 человек, в результате аварии пострадали 6 человек, из них 4 детей (получили легкие телесные повреждения, ушибы и царапины)», - отмечают спасатели.

Пострадавшие были эвакуированы из поврежденного вагона и переданы врачам «скорой» для оказания неотложной помощи.

Кроме того, была организована эвакуация остальных пассажиров к колонне автобусов для дальнейшей доставки их по месту назначения. По состоянию на 8:30 эвакуация пассажиров была завершена.