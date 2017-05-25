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В Афинах в автомобиле с бывшим премьер-министром Греции Лукасом Пападемосом сработала взрывчатка, он получил травму, сообщает УНИАН, ссылаясь на Reuters.

Экс-премьера доставили в больницу с его водителем, который также пострадал.

По данным полиции, взрывное устройство было спрятано в конверте.

Пападемос был назначен исполняющим обязанности премьер-министра в ноябре 2011 года. Он занимал пост до выборов в мае 2012 года.

Пападемос также занимал пост вице-президента Европейского центрального банка.
ForUm

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