Вандалы облили красной краской памятник «Менора» в Бабьем Яру. Об этом сообщил директор Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович.
«Очередной позорный вандализм в Бабьем Яру», - написал он в Facebook.
Памятник «Менора» посвящен убийству мирных еврейских граждан в Бабьем Яру в годы Второй мировой войны. Установлен 29 сентября 1991 года – в 50-летнюю годовщину первого массового расстрела евреев.
Напомним, в марте неизвестные облили красной краской памятник участнице украинского освободительного движения, поэтессе Елене Телиге, который открыли в Бабьем Яру в конце февраля.
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