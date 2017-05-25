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Вандалы облили красной краской памятник «Менора» в Бабьем Яру. Об этом сообщил директор Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович.

«Очередной позорный вандализм в Бабьем Яру», - написал он в Facebook.

Памятник «Менора» посвящен убийству мирных еврейских граждан в Бабьем Яру в годы Второй мировой войны. Установлен 29 сентября 1991 года – в 50-летнюю годовщину первого массового расстрела евреев.

Напомним, в  марте неизвестные облили красной краской памятник участнице украинского освободительного движения, поэтессе Елене Телиге, который открыли в Бабьем Яру в конце февраля.

 
ForUm

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