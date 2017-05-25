Все обстоятельства событий в кафе восточной кухни на Бессарабке, которые произошли в воскресенье, 21 мая, буду расследованы.

Об этом во время так называемого «антипогромного концерта» сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

В воскресенье в заведении произошел конфликт между персоналом и посетителями на этнической почве.

«О конфликте в кафе: сегодня мы получили заявление за подписью нескольких лиц, есть уголовное производство, будут проведены все необходимые следственные действия, изъяты записи с камер видеонаблюдения. Поэтому могу заверить: события в кафе будут должным расследованы», - заявил он.

Руководитель адвокационного центра Украинского Хельсинского союза по правам человека Борис Захаров выразил надежду, что правоохранители проведут серьезную профилактическую работу, направленную на предупреждение призывов к насилию, в том числе на этнической основе.

«Такие конфликты недопустимы. И в случае поступления таких обращений мы будем реагировать в рамках действующего законодательства и проводить мероприятия по предотвращению проявлений ксенофобии», - резюмировал Крищенко.

Конфликт вокруг кафе восточной кухни на Бессарабке продолжается уже несколько дней. Представители «Национал-патриотического движения Украины» требуют закрыть кафе из-за того, что сначала их обслужили не на украинском языке и заставили доплатить за напиток, который они покупали на вынос, а затем решили выпить в самом кафе. Конфликт активно обсуждается в соцсетях. А возле самого кафе проходят митинги с требованием его закрыть. Также организовываются акции в поддержку кафе.