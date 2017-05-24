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Киевский районный суд Харькова признал виновным 69-летнего лидера движения «Юго-Восток» Юрия Апухтина в организации массовых беспорядков, сопровождающиеся погромами (ч. 1 ст. 294 УК Украины) и публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя Украины, захвату государственной власти (ч. 3 ст. 109 УК Украины).

Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, координатор сепаратистского движения приговорен к 6 годам лишения свободы.

Прокуратура доказала в суде, что Апухтин был организатором массовых беспорядков в апреле 2014 года у здания Харьковской облгосадминистрации. Он неоднократно публично призывал к изменению конституционного строя, непризнанию действующей государственной власти, созданию «Харьковской народной республики» и так называемой «конституции ХНР».

Также доказано, что Апухтин был одним из инициаторов по проведению в Харькове «референдума» по вопросам федерализации – созданию так называемой «Юго-Восточной автономии от Одессы до Харькова», который планировался в мае 2014 года, однако не состоялся.

Во время судебного разбирательства допрошено 12 свидетелей и 2 экспертов, изучены видеоматериалы с митингов, которые происходили 8 апреля и 9 мая 2014 на площади Свободы, в которых активное участие принимал осужденный.

Координатора движения «Юго-Восток» Апухтина задержали в апреле 2014 года по подозрению в организации массовых беспорядков (ч.1 ст. 294 УК Украины). В мае 2014 после внесения залога он вышел из-под стражи. В декабре 2014 года его снова арестовали - по подозрению в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя Украины, захвата государственной власти, совершенных повторно (ч. 3 ст. 109 УК Украины).

Кроме того, в августе 2014 года окружной административный суд области удовлетворил иск прокурора и прекратил деятельность общественной организации «Юго-Восток», путем принудительного роспуска. Суд признал, что организация, которой руководил Апухтин, несет в себе угрозу суверенитету Украины и безопасности ее народа.

В январе 2015 года прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Апухтина.

Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
ForUm

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