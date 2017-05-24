Национальный банк возмущен последними решениями судов о якобы неправомерности вхождения государства в капитал ПриватБанка и процедуры bail-in. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Национальный банк отмечает, что все решения по «ПриватБанку» были приняты исключительно в рамках специальной процедуры, предусмотренной статьей 41-1 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», - отметили в Нацбанке и добавили, что будут обращаться в суды высших инстанций с обжалованием подобных неправосудных решений.

Напомним, 27 декабря 2016 года Окружной административный суд Киева открыл производство по иску семьи Суркисов: Игорь, Григорий, Рахмиль (отец Игоря и Григория), Марина (дочь Игоря), Светлана (дочь Григория) Суркисы и Полина Ковалик (жена Григория).

Они просили об отмене решения НБУ №105 от 13 декабря 2016 года, которым были признаны инсайдерами «ПриватБанка».

На этапе временной администрации, в банке была проведена процедура конвертации средств инсайдеров банка в капитал (bail-in).

Как следует из материалов суда, Игорь Суркис имел в «ПриватБанке» счет на 151 млн гривен, Полина Ковалик - 514,1 млн гривен, Григорий Суркис - 163,1 млн гривен, Марина Суркис - 174,5 млн гривен, Рахмиль Суркис - 44,8 млн гривен.

Также они потребовали вернуть им 266,2 тыс. долларов и 8 тыс. евро неначисленных процентов по депозитам.

17 мая суд признал незаконным и отменил решение комиссии НБУ о признании семьи Суркисов связанными с «ПриватБанком» лицами, а также отменил приказы временного администратора «ПриватБанка», которые касались счетов физлиц. Суд постановил взыскать в пользу семьи Суркисов указанные суммы.