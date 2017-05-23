Власти Киева намерены повысить с 15 июля цены на проезд в метро до 5 гривен, в наземном транспорте – до 4 гривен.

Об этом говорится в проекте распоряжения КГГА «Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, работающем в обычном режиме движения».

Документ вступает в силу с 15 июля 2017 года.

Согласно распоряжению, стоимость одной поездки в автобусе, трамвае, троллейбусе и фуникулере составит 4 гривни, метрополитене – 5 гривен.

При использовании пластиковой бесконтактной карточки стоимость поездки в метро составит от 5 гривен (при пополнении на 1-9 поездок) до 4,5 гривни при пополнении на 50 поездок. При этом количество поездок, которое может быть однократно приобретено на пластиковую бесконтактную карточку, не может превышать 50 единиц. Общее количество поездок, которое может быть приобретено на пластиковую бесконтактную карточку, не может превышать 100 единиц.

Залоговая стоимость пластиковой бесконтактной карточки составит 12 гривен.

Срок действия пластиковой бесконтактной карточки составит 6 месяцев с даты приобретения или последнего пополнения независимо от количества неиспользованных поездок.

В среду, 24 мая, в КГГА состоится брифинг по пересмотру тарифов.