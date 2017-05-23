Члены незаконных вооруженных формирований обстреляли Авдеевку из РСЗО «Град». Об этом сообщил замглавы Нацполиции, глава управления полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.
«На 17:30 в результате обстрела повреждены 10 домов в старой части Авдеевки: Колосова, 94а, 96, Лермонтова, 44, 45, Леваневского, 3, 6, 8, 10, 16а, Шевченко, 15. Ранения головы получил мужчина. Информация уточняется», - написал он в Facebook.
На месте работает следственно-оперативная группа полиции.
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