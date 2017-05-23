С 19 мая среднесуточная температура воздуха в Киеве превышает +15,0 °С, что знаменует начало метеорологического лета, сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

«Метеорологическая весна, которая началась еще 18 февраля и длилась 90 дней, наконец закончилась. Она почти на месяц оказалась длительнее климатической нормы», - отмечается в сообщении.

Нынешнее метеорологическое лето пришло в Киев с опозданием на 5 дней. Причиной этого стал прохладный май, который единственный среди весенних месяцев оказался в столице ниже климатической нормы.