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За прошедшие сутки члены незаконных вооруженных формирований совершили 48 обстрелов позиций сил АТО, сообщает пресс-центр штаба.

«На протяжении прошедших суток 2 военнослужащих ВСУ получили ранения», - говорится в сводке.

На приморском направлении боевики 17 раз применяли оружие против украинских военных. В частности, вчера вечером НВФ совершили обстрел позиций вблизи Широкино из миномета калибра 120 мм, в районе Водяного несколько раз бил вражеский танк. Бойцов сил АТО, которые держат оборону возле Гнутово, противник обстреливал из 82-мм минометов, а у Павлополя – из вооружения БМП. На тех же участках линии соприкосновения, а также недалеко от Лебединского, Чермалыка и Новотроицкого боевики периодически применяли стрелковое оружие и гранатометы.

На донецком направлении незаконные вооруженные формирования нарушали тишину 24 раза. Чаще всего – на подступах к Авдеевке. Так, вечером боевики неоднократно открывали интенсивный огонь по отдельным опорным пунктам в южном пригороде Авдеевки из 82-мм и 120-мм минометов, а также средств поражения меньшего калибра. Восточнее, у Каменки, враг также применял минометы калибра 82 мм и зенитную установку. Из таких же минометов, стрелкового оружия и гранатометов НВФ били неподалеку Верхнеторецкого, Опытного и Песков. Из пригорода Горловки пророссийские бандформирования вели огонь по опорным пунктам в районе Зайцево и Майорска.

На луганском направлении в течение минувших суток зафиксировано 7 фактов использования боевиками оружия. Так, вечером из 120-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия бандиты обстреляли украинских защитников вблизи Троицкого. Неподалеку Крымского и Золотого били из минометов калибра 82 мм. В районе Малинового противник применял автоматические станковые гранатометы.

 
ForUm

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