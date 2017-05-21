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Российская журналистка Ксения Собчак возмутилась из-за закрытия в Украине российских соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники».

В видеообращении Собчак выразила убеждение, что радикальный шаг по запрету российских сайтов погубит карьеру Порошенко, ведь на такое решение способен только «политический самоубийца», передает Новое время.

«Вы один, а в этих социальных сетях сидит половина вашего народа, который славится своей непокорностью и юмором. Народа, который организовывал Майдан, добровольческие батальоны именно через соцсети – запрещенные вами орудие фашистской пропаганды», - заявила Собчак в эфире телеканала Дождь.

«Исторический опыт свидетельствует, что все, кто бросал войну соцсетям, проигрывали. Воевать с соцсетями и мемасиками может только политический самоубийца», - подчеркнула она.

По ее словам, именно благодаря российским соцсетям украинский народ смог осуществить Революцию достоинства и создать добровольческие батальоны.

«И это достоинство вы одним указом слили в выгребную яму», - сказала Собчак.

В частности, она считает, что такой шаг «только добавил свежего материала для российского пропагандиста Дмитрия Киселева».

«У вас невероятная способность создавать себе врагов из прежде лояльных граждан. Своим указом вы сплотили международных правозащитников, батальон «Азов» и сочувствовавших вам россиян, которые в один день объявили вас врагом свободы слова», - считает Собчак.

«И когда Вам понадобится позвонить какому-нибудь европейскому лидеру, он запросит о вас короткую справку. А там будет написано – это тот, кто не пустил русскую певицу-инвалида на «Евровидение» и запретил соцсети. И Меркель или Макрон попросят секретаря – передайте, чтобы перезвонил позже. А лучше никогда», - подчеркнула телеведущая.

Претензии Собчак к Главе украинского государства вызвали возмущение в соцсетях.

 
ForUm

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