Ситуация в зоне проведения АТО остается сложной, с частичными признаками эскалации конфликта со стороны российско-террористических войск. Количество вооруженных провокаций за прошедшие сутки достигло 55, сообщает пресс-центр штаба.

«В результате обстрелов в течение минувших суток 4 военнослужащих ВС Украины получили ранения», - говорится в сводке.

На приморском направлении зафиксировано 26 вражеских обстрелов. В частности, вечером, используя запрещенные минометы калибра 120 мм, боевики обстреливали позиции в районе Широкино и Гнутово. Также опорные пункты у Широкино и Бердянского снова оказались под вражеским огнем из 122-мм артиллерийских систем. Кроме того, противник из гранатометов и стрелкового оружия вел огонь по укреплениям сил АТО неподалеку Водяного, Павлополя, Новогригорьевки и еще ряда населенных пунктов. В районе Марьинки и Красногоровки незаконные вооруженные формирования вели огонь из 82-мм минометов и легкого вооружения. Одна из вражеских мин калибра 82 мм снова попала в жилой квартал Красногоровки. К счастью, разрушений и пострадавших среди гражданских лиц нет.

На донецком направлении боевики 16 раз использовали оружие против украинских военных. Самой сложной ситуация остается в южном и восточном пригороде Авдеевки. С наступлением сумерек НВФ обстреливали украинских военных на этом участке фронта из 120-мм и 82-мм минометов, а также стрелкового оружия и гранатометов. Северо-восточнее, в районе Верхнеторецкого, противник бил по укреплениям из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия. На Светлодарской дуге в очередной раз из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны наши военные, которые держат оборону возле Луганского.

На луганском направлении в течение минувших суток зафиксировано 13 фактов применения боевиками оружия, в том числе с использованием тяжелого артиллерийского вооружения и реактивных систем залпового огня. Так, поздно вечером незаконные вооруженные формирования совершили обстрелы опорных пунктов сил АТО у Троицкого с РСЗО «Град», 152-мм и 122-мм артиллерийских систем. Также из ствольной артиллерии калибра 122 мм противник бил по позициям в районе Новоалександровки, а из 120-мм и 82-мм минометов – неподалеку Новозвановки и Попасной. Вражеские обстрелы из стрелкового оружия и гранатометов также прошли у Валуйского, Крымского и Станицы Луганской.