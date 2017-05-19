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К летнему сезону в столице планируется открыть 11 пляжей для купания. Об этом сообщили в Департаменте городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА.

В частности, в Днепровском районе заработают 8 пляжей - «Молодежный», «Венеция», «Предместная Слободка», «Золотой», «Детский», «Радуга», «Тельбин», «Центральный»; в Оболонском - «Вербный» и «Пуща-Водица»; в Деснянском - пляж «Водоворот». На все пляжи планируется получить паспорта.

Кроме того, киевляне и гости города смогут отдыхать в 17 зонах отдыха у водных объектов, но без возможности купания. Это «Довбычка», «Лесная», «Русановская коса», «Березняки», «Радуга», «Верхняя», «Наталка», «Редьчина», «Билла», «Троещина», «Галерная», «Осокорки», «Солнечная», «Святошин», «Голубая», «Синеозерная» и «Совская балка».

«Впервые в истории Киева три пляжа - «Детский», «Золотой» и «Пуща-Водица» принимают участие в международной программе «Голубой флаг». Это - международная награда, ежегодно вручаемая пляжам и причалам, вода в которых отвечает высоким стандартам качества и пригодна для безопасного купания. Соответствие критериям «Голубого флага» требует соблюдения строгих стандартов качества воды, безопасности и экологического просвещения», - заявил директор Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА Андрей Фищук.

За безопасностью на воде будут наблюдать спасатели на 21 посту. Все спасатели столичных зон отдыха проходят тщательный отбор, тестирование в бассейне и собеседование с моделированием кризисных ситуаций, а также имеют профессиональную подготовку - 52 часа обучения с инструкторами. Спасательные посты оснащены современным специализированным оборудованием: 2 гидроцикла, 10 моторных лодок, тюбы нового поколения, сапборды и дефибрилляторы. К началу летнего сезона проводятся работы по водолазному обследованию и очистке подводной части акватории пляжей, устанавливаются ограждающие буи и оформляются паспорта подводной части.

Для купания маломобильных групп населения на пляжах «Детский», «Золотой» и «Пуща-Водица» город приобрел 5 кресел-амфибий, пользоваться которыми поможет специально подготовленный персонал.
ForUm

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