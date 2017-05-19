Сегодня около 09:00 без всяких причин члены незаконных вооруженных формирований прекратили пропуск граждан и транспортных средств через линию разграничения напротив контрольного пункта въезда-выезда «Гнутово». Об этом сообщает Госпогранслужба.

В связи с этим решением штаба АТО контрольно-пропускные операции на КПВВ «Гнутово» временно приостановлены. Среди граждан, которые следуют через линию разграничения, проводится разъяснительная работа.

Усилены меры безопасности и проинформированы представители ОБСЕ.