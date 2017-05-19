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В Иране в пятницу, 19 мая, проходят президентские выборы, на которых действующий глава государства Хасан Роухани поборется за переизбрание на второй срок.

68-летний священнослужитель с умеренными взглядами Роухани, который в 2015 году заключил историческое ядерное соглашение с мировыми державами, будет соперничать с еще тремя кандидатами, сообщает ВВС.

Его главным соперником считается 56-летний Эбрахим Раиси – консервативный священнослужитель, который, как считается, пользуется поддержкой верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Если никто не получит больше 50% голосов, на следующей неделе пройдет второй тур.

Каждый действующий президент переизбирался в Иране, начиная с 1985 года, когда аятолла Хаменеи сам успешно баллотировался на второй срок.

Согласно заявлению министра внутренних дел, в стране открылись 63500 избирательных участков.

Они должны закрыться в 18:00 по местному времени, однако ранее на выборах голосование часто продлялось на несколько часов из-за высокой явки.

Предварительные результаты должны быть объявлены в воскресенье.

Совет стражей конституции одобрил шесть кандидатов для участия в выборах, однако двое из них – мэр Тегерана и вице-президент – сошли с гонки ранее на этой неделе.

Еще два кандидата, продолжающих борьбу – сторонник реформ Мустафа Хашеми-Таба и ультраконсерватор Мустафа Мирсалим.

В последний день избирательной кампании в среду духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал к большой явке, чтобы граждане таким образом продемонстрировали популярность исламского режима.

 

 
ForUm

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