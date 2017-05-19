В течение минувших суток члены НВФ 40 раз открывали огонь по позициям украинских защитников вдоль всей линии разграничения, в результате трое военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На приморском направлении зафиксировано около 25 вражеских обстрелов. В частности, по укреплениям сил АТО в районе Широкино, Водяного, Талаковки, Лебединского и Бердянского НВФ неоднократно били из минометов калибра 120 мм. Защитников Широкино обстреляли из вражеских артиллерийских систем калибра 122 мм. Из более легкого вооружения противник осуществлял обстрелы опорных пунктов ВСУ недалеко от Богдановки, Чермалыка и Павлополя.

На донецком направлении сложной ситуация остается в южном пригороде Авдеевки. Вечером противник обстреливал украинских воинов на этом участке фронта из 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов и пулеметов. Также из 82-мм минометов НВФ били по нашим позициям вблизи Каменки. Возле Невельского они вели огонь из крупнокалиберных пулеметов. А в районе Зайцево бандформирования несколько раз били по позициям ВСУ из гранатометов различных систем и вооружения БМП.

На луганском направлении зафиксировано 5 фактов применения оружия членами НВФ. В частности, вечером незаконные вооруженные формирования обстреливали украинских воинов у Троицкого из 82-мм минометов и гранатометов. А в районе Малинового, Новозвановки и Новоалександровки били из гранатометов и стрелкового оружия.

«За прошедшие сутки противник снова обстрелял жилые районы украинских городов. Обстреляв из минометов вчера утром Красногоровку, враг на этом не остановился. Уже вечером пророссийские бандформирования осуществили обстрел жилого сектора на восточной окраине населенного пункта Бердянское, применив запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм. Вследствие попадания снарядов полностью разрушены два жилых дома по улице Морской, еще несколько зданий получили серьезные повреждения. К счастью, никто из мирных жителей не пострадал», - отметили в штабе.