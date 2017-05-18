По меньшей мере десять человек пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в центре Нью-Йорка на Таймс-сквер, сообщает ВВС.
Автомобиль на большой скорости выскочил на переполненный людьми тротуар.
Водитель задержан, информирует департамент полиции Нью-Йорка.
По данным полиции, 13 человек были госпитализированы после наезда машины на толпу на Таймс-сквер.
Сообщается, что один человек погиб. Официально эти данные не подтверждены.
Ранее агентство Рейтер сообщала о десяти раненых на месте происшествия.
Полиция перекрыла район около Таймс-сквер.
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