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По меньшей мере десять человек пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в центре Нью-Йорка на Таймс-сквер, сообщает ВВС.

Автомобиль на большой скорости выскочил на переполненный людьми тротуар.

Водитель задержан, информирует департамент полиции Нью-Йорка.

По данным полиции, 13 человек были госпитализированы после наезда машины на толпу на Таймс-сквер.

Сообщается, что один человек погиб. Официально эти данные не подтверждены.

Ранее агентство Рейтер сообщала о десяти раненых на месте происшествия.

Полиция перекрыла район около Таймс-сквер.

 
ForUm

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