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Президент Петр Порошенко подписал указ о присвоении звания Героя Украины крымскотатарскому активисту, убитому неизвестными во время крымских событий весной 2014 года, Решату Аметову.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко.

«Он ушел из жизни в 39 лет. Решат Аметов смело выходил на акции протеста против «зеленых человечков». Он намеревался пойти добровольцем в украинскую армию защищать территориальную целостность Украины. Группа неизвестных в оккупированном Россией Крыму похитила его на глазах у десятков людей и перед телекамерами. Через две недели он был найден замученным. Мысль о последних минутах Решата вызывает ужас и боль. А его смелость большое уважение», - написал он.
ForUm

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