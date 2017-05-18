Прокуратура подписала сообщение о подозрении Иосифу Сталину и Лаврентию Берии в преступлении депортации крымскотатарского народа и представителей других национальностей с территории Крымской АССР. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Расследование в уголовном производстве по факту насильственного переселения в 1944 году крымскотатарского народа начато в декабре 2015 года.

«Спецификой этого уголовного производства является то, что уже прошло 73 года с момента совершения тяжкого преступления, нахождение основной доказательной базы на территории других государств и необходимость установления большого количества потерпевших и свидетелей», - отметили в ГПУ.

За полтора года в ходе досудебного следствия в государственные архивы направлено 53 запроса, 52 – в высшие учебные заведения и 67 – в научные библиотеки. Информация собиралась по всем государственным учреждениям на территории Украины. Составлены 103 протокола осмотра указанных документов.

Также, с целью получения копий необходимых архивных документов, установления и допроса возможных свидетелей, ГПУ направила запросы о международной правовой помощи в Республику Узбекистан, Казахстан и РФ.

Кроме этого, осмотрено 310 томов уголовного дела, в котором 13.01.2010 вынесено постановление, согласно которому Голодомор украинского народа 1932-1933 годов признан геноцидом, а представителей органов государственной власти СССР Иосифа Сталина, Вячеслава Молотова, Лазаря Кагановича и других признали виновными в организации и совершении указанного преступления.

На сегодняшний день установлено более 250 семей – потенциальных потерпевших, а это – более 1000 человек.

В качестве свидетелей и потерпевших допрошены 63 человека, из которых – 45 жителей временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

Также в ходе судебного разбирательства совместно с представителями Меджлиса крымскотатарского народа составлен реестр лиц, в отношении которых лично и их семей представителями советской власти были совершены действия по насильственному переселению.

На основании полученных материалов назначена демографическая экспертиза.

16 мая получено заключение эксперта Института демографии и социальных исследований имени Птухи Национальной Академии Наук Украины.

«В нем четко указано, что именно насильственное переселение в 1944 году более 225 тыс. представителей крымскотатарского народа и других национальных групп с территории полуострова для проживания в неприспособленных районах СССР привело к частичному физическому их уничтожению», - подчеркнули в ГПУ.

Полученные результаты свидетельствуют, что трагические события, связанные с тотальной депортацией крымских татар в 1944 году и последующим насильственным содержанием их в местах изгнания, были одним из широкомасштабных преступлений советского режима.

Во время депортации и в местах спецпоселений от болезней, эпидемий и голода погибла почти половина из депортированных крымских татар. Не удалось выжить при транспортировке большому количеству детей и пожилых людей.

«На сегодняшний день прокуратура АР Крым собрала достаточно доказательств для сообщения о подозрении и в настоящее время подготовлены проекты сообщений о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 442 УК Украины Иосифу Сталину и Лаврентию Берии, - сообщил прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов. Это только начало, нами в рамках данного досудебного расследования будут установлены другие участники, предварительно нами установлены непосредственные исполнители данного преступного приказа».

Начальник отдела процессуального руководства по уголовным производствам следователей прокуратуры и поддержания государственного обвинения АР Крым Светлана Блудова подписала уведомление о подозрении в преступлении депортации крымскотатарского народа и представителей других национальностей с территории Крымской АССР.