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Президент Украины Петр Порошенко занял 4-е место в рейтинге самых богатых чиновников.

Об этом сообщает сервис мониторинга деклараций украинских чиновников OpenDeclarationBot.

В пятерку самых богатых чиновников вошли Александр Цапюк (2,009 млрд грн), Андрей Боляк (1,575 млрд грн), Богдан Дубневич (911,3 млн грн), Петр Порошенко (7,896 млн грн) и Вячеслав Богуслаев (777,3 млн грн).

В 2016 году более 17 тысяч чиновников стали миллионерами.

Также за последний год более 32 чиновников увеличили свои денежные активы более чем на 10 миллионов гривен.
ForUm

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