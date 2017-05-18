Президент Украины Петр Порошенко занял 4-е место в рейтинге самых богатых чиновников.
Об этом сообщает сервис мониторинга деклараций украинских чиновников OpenDeclarationBot.
В пятерку самых богатых чиновников вошли Александр Цапюк (2,009 млрд грн), Андрей Боляк (1,575 млрд грн), Богдан Дубневич (911,3 млн грн), Петр Порошенко (7,896 млн грн) и Вячеслав Богуслаев (777,3 млн грн).
В 2016 году более 17 тысяч чиновников стали миллионерами.
Также за последний год более 32 чиновников увеличили свои денежные активы более чем на 10 миллионов гривен.
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