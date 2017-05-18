Потасовка между активистами и охраной произошла в кулуарах здания Киевского городского совета по улице Крещатик, 36.

Активисты в количестве 60 человек представляют жителей дома по улице Милютенко, который находится в неудовлетворительном санитарном состоянии, сообщают Українські Новини.

Активисты заявляют, что решение вопроса отселения жителей затягивает, что угрожает жизни и здоровью людей.

Среди активистов находятся представители общественной организации «Бюро защиты экологии и окружающей среды», которые стали зачинщиками потасовки с охраной Киевсовета, которая отказалась их впускать в зал заседаний.

В ходе потасовки активисты оттянули охранников от входа в сессионный зал и нанесли им несколько легких телесных повреждений. После этого заседание Киевсовета было приостановлено.