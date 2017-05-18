также в разделеОбщество
«Киевстар» заблокировал доступ к запрещенным российским сайтам 16
Суд разъяснит Януковичу формат участия в заседании 15
В Миграционной службе рассказали, когда исчезнут очереди за «биометрикой» 25
УПЦ: «ОПГ» Рада может узаконить захват церковного имущества, но она не сможет у матери-церкви отнять ее детей 36
Задержан еще один участник столкновений в Днипре 13
Оболонский суд продолжил рассмотрение дела Януковича 42
Сегодня в Украине чтят память жертв геноцида крымскотатарского народа 45
Указ Порошенко о запрете российских сайтов обжаловали в суде 776
Суд отказался арестовывать Перелому 38
ГосЧС снова предупреждает украинцев о заморозках 128
В Госдепе США раскритиковали запрет российских сайтов в Украине 228
Деканоидзе не знала о фактах в деле Шеремета, обнаруженных журналистами 103
Безвиз с ЕС: названа минимальная сумма для пересечения границы 780
Португалия уже выбрала город и арену для «Евровидения-2018» 62
17 мая. Картина дня 75
Янукович не выйдет завтра на связь с киевским судом 58
В Кабмине объяснили, как переселенцам получить биометрические паспорта 110
Провайдеры могут поднять цены на интернет из-за блокирования российских сайтов 77

В Украине сегодня, 18 мая, отмечают День вышиванки.

Всемирный день вышиванки отмечается ежегодно в третий четверг мая.

Это праздник призван популяризировать украинскую культуру и традиции. Идея отмечать День вышиванки возникла в 2006 году. Тогда несколько студентов и преподавателей Черновицкого национального университета одели вышиванки и устроили флешмоб. А уже через несколько лет этот праздник приобрел международные масштабы, сообщает УНИАН.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с праздником.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

30
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года