В Украине сегодня, 18 мая, отмечают День вышиванки.
Всемирный день вышиванки отмечается ежегодно в третий четверг мая.
Это праздник призван популяризировать украинскую культуру и традиции. Идея отмечать День вышиванки возникла в 2006 году. Тогда несколько студентов и преподавателей Черновицкого национального университета одели вышиванки и устроили флешмоб. А уже через несколько лет этот праздник приобрел международные масштабы, сообщает УНИАН.
Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с праздником.
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