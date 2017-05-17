В Киеве полиция задержала организаторов похищения и убийства черкасского журналиста Василия Сергиенко.

По оперативной информации, задержанный причастен к совершению ряда других преступлений, сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

В апреле 2014 года в полицию обратилась мать черкасского журналиста и сообщила, что ее сына неизвестные лица с применением физической силы, принудительно посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

По данному факту полиция начала уголовное производство. Оперативники провели комплекс оперативных мероприятий, и 11 апреля 2017 года полиция задержала злоумышленника, причастного к убийству журналиста.

По словам главы Нацполиции Сергея Князева, при проведении дальнейших оперативных мероприятий полицейские установили и организатора убийства журналиста. 47-летний уроженец Винницкой области был объявлен в розыск по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч.3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), п.11-12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

«16 мая организатор убийства Сергиенко был задержан в столице сотрудниками уголовного розыска полиции Киева и Черкасской области», - рассказал глава Нацполиции.

Для проведения дальнейших следственных действий злоумышленника доставили в Главное управление Национальной полиции Украины в Черкасской области. Полиция проверяет его на причастность к совершению других уголовных преступлений и устанавливает мотив и причины совершения уголовного преступления.