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Устройство, найденное в центральном офисе «Национального Корпуса» в Киеве, является тротиловой взрывчаткой. 

Это подтвердили взрывотехники, сообщает пресс-служба партии.

«Приехав на место происшествия, взрывотехники обнаружили, что там находится настоящая тротиловая взрывчатка, которая была не полностью подключена. Это выяснилось уже тогда, когда ее должны были подрывать», - заявили в «Нацкорпусе».

Следователи полиции взяли все необходимое для экспертиз и открыли о уголовное дело по статье 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием).  

Напомним, сегодня днем «Национальный Корпус» заявил о минировании центрального офиса партии. 
ForUm

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