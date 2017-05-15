Устройство, найденное в центральном офисе «Национального Корпуса» в Киеве, является тротиловой взрывчаткой.

Это подтвердили взрывотехники, сообщает пресс-служба партии.

«Приехав на место происшествия, взрывотехники обнаружили, что там находится настоящая тротиловая взрывчатка, которая была не полностью подключена. Это выяснилось уже тогда, когда ее должны были подрывать», - заявили в «Нацкорпусе».

Следователи полиции взяли все необходимое для экспертиз и открыли о уголовное дело по статье 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием).

Напомним, сегодня днем «Национальный Корпус» заявил о минировании центрального офиса партии.