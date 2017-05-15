На суконной фабрике в г. Березань Киевской области вспыхнул пожар.

Как информирует пресс-служба ГосЧС, сообщение о пожаре поступило в 14:35.

«Пожар возник в одноэтажном металлическом ангаре (размером 50х20) с последующим распространением огня на соседний ангар. Площадь пожара около 1500 кв.м. Существует угроза распространения пожара на здание фабрики», - говорится в сообщении.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Отмечается, что подразделения ГосЧС работают по повышенному номеру вызова. На место пожара направлены дополнительные силы из Переяслав-Хмельницкого, Згуровского, Бориспольского, Яготинского, Броварского районов.

К тушению пожара привлечено 33 человека личного состава и 9 единиц техники.