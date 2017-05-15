После того, как Дмитрий Ярош покинул «Правый сектор», он перешел в группировку, контролируемую мэром Днипра Борисом Филатовым и нардепом Андреем Денисенко. Об этом стало известно из конфиденциальных источников в правоохранительных органах.

Напомним, два года назад помощник Денисенко - Денис Гордеев в зоне АТО выстрелом в затылок убил офицера СБУ Виктора Мандзика.

В эту группировку входит также организация С14, которая финансируется из городского бюджета Днипра, так как многие ее члены трудоустроены в коммунальное предприятие с названием «Муниципальная полиция».

Члены группировки открыто используют нацистскую символику и лозунги и размещают материалы об этом в социальных сетях, призывают к насилию и преследованию тех, кто не разделяет их идеи.

Известно, что 9 Мая в Днипре активисты этой группировки нападали на колону ветеранов и горожан. А теперь они начали открыто стрелять в людей – в центре Каменского охранники Яроша прострелили ноги таксисту, который отказался отвечать «Слава Украине».

Полиция выяснила, что стреляли охранники бывшего лидера «Правого сектора», народного депутата Дмитрия Яроша. Свидетелями нападения стало много горожан, которые сообщили, что поводом для неконтролируемой агрессии стало нежелание водителя такси ответить на приветствие «Слава Україні». Охранники Яроша, которые по свидетельствам очевидцев были пьяны, решили силой потребовать ответ, они стали крушить машину, напали на водителя такси и прострелили ему обе ноги. Как говорят очевидцы, помимо пистолета у напавших была телескопическая бита.

Двое нападавших были задержаны полицией на месте, благодаря таксистам, приехавшим на помощь к коллеге, и горожанам. У одного из нападавших было обнаружено удостоверение личной охраны Яроша, выписанное на Романа Малисевича.

В данный момент согласно статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины по факту нападения с применением оружия ведется следствие, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.296 УК Украины.

Пострадавший таксист находится в больнице.

Фото удостоверения охранника

Таксиста, у которого прострелены обе ноги, увозят медики

Видео с места задержания

Фото активистов С14, задержанных 9 Мая в Днепре

Вот этот же зигующий молодчик.

Татуировки членов С14 (используют активно нацистскую символику)