Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров намерен приехать в Крым для дачи показаний в суде по делу крымского татарина Ахмета Чийгоза.

Об этом сообщил адвокат Чийгоза Николай Полозов.

«Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сделал заявление о своем намерении приехать в Крым и дать показания в качестве свидетеля защиты в деле Ахтема Чийгоза», - написал Полозов в Facebook.

После оформления необходимых документов защита заявит суду ходатайство о вызове и допросе Чубарова.

Адвокат подчеркнул, что в соответствии со ст.456 УПК РФ свидетелю будет предоставлен иммунитет от любой формы преследования.

Как известно, после аннексии полуострова самопровозглашенная власть запретила Чубарову въезд в Крым.

Ахтем Чийгоз был задержан 29 января 2015 года. Ему инкриминируют «организацию и участие в массовых беспорядках у стен крымского парламента 26 февраля 2014 г.». Еще пятерым крымским татарам – Мустафе Дегерменджи, Али Асанову, Арсену Юнусову, Эскендеру Кантемирову и Эскендеру Эмирвалиеву – участие в массовых беспорядках.