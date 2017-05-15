Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров намерен приехать в Крым для дачи показаний в суде по делу крымского татарина Ахмета Чийгоза.
Об этом сообщил адвокат Чийгоза Николай Полозов.
«Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сделал заявление о своем намерении приехать в Крым и дать показания в качестве свидетеля защиты в деле Ахтема Чийгоза», - написал Полозов в Facebook.
После оформления необходимых документов защита заявит суду ходатайство о вызове и допросе Чубарова.
Адвокат подчеркнул, что в соответствии со ст.456 УПК РФ свидетелю будет предоставлен иммунитет от любой формы преследования.
Как известно, после аннексии полуострова самопровозглашенная власть запретила Чубарову въезд в Крым.
Ахтем Чийгоз был задержан 29 января 2015 года. Ему инкриминируют «организацию и участие в массовых беспорядках у стен крымского парламента 26 февраля 2014 г.». Еще пятерым крымским татарам – Мустафе Дегерменджи, Али Асанову, Арсену Юнусову, Эскендеру Кантемирову и Эскендеру Эмирвалиеву – участие в массовых беспорядках.
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