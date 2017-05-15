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С 12 мая жителям Киева придется платить за холодную воду на 14,7% больше.

Соответствующие постановления 26 апреля утвердила НКРЭКУ, а 11 мая они были опубликованы в газете «Урядовый курьер».

Также выросла плата и для жителей Ирпеня, Вишневого и Боярки.

Платежки с новыми тарифами потребители получат в июне.

Согласно постановлению №552, тариф для киевлян вырастет на 14,7% и составит 15 гривен 79,2 копейки за кубометр (до 132 мая было 13,77 грн), за водоотвод горячей воды -7,52 грн (было 6,93 грн).

Тариф для жителей Ирпеня составит 19 гривен 16,4 копейки за кубометр и 11,82 грн за отвод горячей воды. Жители Вишневого отныне будут платить 15,13 грн за холодную воду и 5,95 грн за водоотвод. Жителям Боярки куб холодной воды обойдется в 25,25 грн, водоотвод - 11,5 грн.

Также холодная вода подорожала во Львове, Ривном, Днипре, Хмельницком, Каменец-Подольском, Павлограде, Лисичанске, Коломые и других.

 
ForUm

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