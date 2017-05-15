В Сумах неизвестные битами избили депутата городского совета Вячеслава Калиниченко, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Сумской областной государственной администрации Николай Клочко.

«Мне позвонили и сообщили об избиении депутата городского совета Калиниченко Вячеслава. Знаю его как порядочного человека и предпринимателя. Переговорил с его женой, которая сейчас находится в нейрохиргии областной больницы», – отметили он.

По словам жены депутата, его били по голове, скорее всего битами.

«Позвонил главному врачу Гороху В.В., который заверил, что делается все возможное для Вячеслава, состояние которого тяжелое. Переговорил с руководителем управления Национальной полиции области Лушпиенко М.М., который доложил, что по горячим следам один из вероятных нападающих задержан. О ситуации постоянно докладывают. Пора кончать с бандами на улицах нашего города. Сегодня все правоохранители получат соответствующие поручения», – подчеркнул Клочко.