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Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что 15 мая в бельгийском Брюсселе состоится неформальная встреча глав МИД стран Европейского Союза и Украины. Об этом министр сообщил сегодня во время брифинга.

«Это важная тема в контексте дальнейшего развития «Восточного партнерства», - заявил Климкин, комментируя участие в предстоящей встрече «Украина - группа друзей ЕС», сообщает РБК-Украина.

Он добавил, что на встрече с главами внешнеполитических ведомств в Брюсселе обсудит необходимость нового качества обмена опытом между Европейским Союзом и Украиной. 
ForUm

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