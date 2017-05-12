Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что 15 мая в бельгийском Брюсселе состоится неформальная встреча глав МИД стран Европейского Союза и Украины. Об этом министр сообщил сегодня во время брифинга.

«Это важная тема в контексте дальнейшего развития «Восточного партнерства», - заявил Климкин, комментируя участие в предстоящей встрече «Украина - группа друзей ЕС», сообщает РБК-Украина.

Он добавил, что на встрече с главами внешнеполитических ведомств в Брюсселе обсудит необходимость нового качества обмена опытом между Европейским Союзом и Украиной.