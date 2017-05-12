Национальное антикоррупционное бюро призывает депутатов Верховной Рады не принимать законопроект № 6220 «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований и оснований закрытия уголовного производства», который может заблокировать ряд резонансных расследований НАБУ и САП. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

«На рассмотрении в Верховной Раде находится законопроект, принятие которого может заблокировать расследования правоохранительных органов, в том числе НАБУ и САП», - отмечается в сообщении.

По убеждению Национального антикоррупционного бюро, «принятие этого законопроекта в действующей редакции может перечеркнуть значительные достижения правоохранительной системы Украины в течение последних лет, в частности, и достижения новосозданных антикоррупционных органов».

Так, например, при условии принятия парламентом и вступления в силу упомянутого закона НАБУ будет вынуждено прекратить расследование всех эпизодов преступной деятельности, в отношении которых существуют или будут вынесены в будущем постановления следователей любого из пока недореформированных правоохранительных органов о закрытии производств.

Кроме того, принятие этого закона даст другим правоохранительным органам возможность для манипуляций с текущими расследованиями своих коллег. Достаточно зарегистрировать производства по фактам, которые уже расследуются или даже еще не расследуются, закрыть его, и, таким образом, заблокировать любые дальнейшие следственные и процессуальные действия.

К тому же, принятие данного законопроекта в предложенной редакции сделает невозможным регистрацию новых уголовных производств в отношении некоторых эпизодов коррупционной деятельности чиновников, в отношении которых такие производства ранее были незаконно закрыты.

«Например, после регистрации детективами Бюро производства по фактам покушения на растрату «киотских средств» было установлено, что аналогичные дела расследуются следственными подразделениями буквально всех правоохранительных органов. И принятие постановления о закрытии любым из них сделало бы фактически невозможным дальнейшее расследование. То же самое касается дела в отношении «преступной группировки народного депутата Александра Онищенко и главы ГФС», - пояснили в НАБУ.

Сейчас детективы осуществляют досудебное расследование по почти десяти уголовным производствам, которые ранее были закрыты другими правоохранительными органами. Во время их расследования Национальным бюро сообщено о подозрении в совершении преступлений 13 лицам, в отношении 4 человек обвинительные акты направлены в суд, а двое уже осуждены.

«Национальное антикоррупционное бюро призывает народных депутатов не допустить принятия законопроекта №6220 в действующей редакции и отклонить его как такой, что не направлен на обеспечение общественных и государственных интересов, эффективную борьбу с коррупцией в стране. Бюро видит в проекте Закона существенные коррупционные риски, которые в случае его принятия могут создать неограниченное поле для злоупотреблений работниками правоохранительных органов с целью содействия правонарушителям в уклонении от уголовной ответственности за совершенные преступления», - подчеркнули в ведомстве.

Напоминаем, проект Закона №6220 принят в первом чтении 13 апреля вопреки рекомендациям главного научно-экспертного управления ВР и общественных организаций по его доработке. Им депутатам ВР предлагают изменить Уголовный процессуальный кодекс, дополнив его пунктами, предусматривающими автоматическое закрытие уголовных производств в случае существования неотмененного постановления следователя, прокурора об их закрытии. Также законопроект предусматривает, что в Едрей не вносятся сведения об обстоятельствах, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления в отношении которых принято решение о закрытии уголовного производства или существует приговор суда, вступивший в законную силу.