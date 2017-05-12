Конституционная комиссия на своем заседании приняла решение о создании рабочей группы по наработке предложений изменений и дополнений в Конституцию Украины относительно Автономной Республики Крым (раздел 10 Основного Закона). Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Также комиссия утвердила персональный состав рабочей группы, в которую вошли ведущие украинские ученые-конституционалисты и народные депутаты-представители парламентских фракций.

Ожидается, что первое заседание состоится 22 мая в 10:00 в зале заседаний Киево-Могилянской академии.