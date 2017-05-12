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Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» ввела low cost тарифы на все собственные регулярные рейсы, кроме дальнемагистральных, при условии раннего оформления авиабилетов, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

«Приобрести билеты на собственные внутренние и международные рейсы МАУ можно по цене от 249 и 587 гривен в одну сторону с учетом всех сборов. При приобретении билетов через контактный центр или в собственных офисах продаж МАУ взимается сервисный сбор в размере 18 долларов США», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что уровень цены зависит от длительности перелета и глубины бронирования – за 10, 8 и 6 месяцев до вылета.

В МАУ также отметили, что в стоимость билета входит только базовая услуга перевозки. Дополнительные услуги – провоз багажа, бортовое питание и пр. – оплачиваются отдельно.

 
ForUm

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