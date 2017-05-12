За прошлый год в Украине 3504 человека задекларировали доход свыше 1 млн грн, по сравнению с 2015 годом количество миллионеров уменьшилось на 25% или на 1180 человек. Об этом заявил и.о. председателя Государственной фискальной службы Мирослав Продан, подводя итоги декларационной кампании 2017 года, сообщает пресс-служба ГФС.
По его словам, несмотря на уменьшение количества миллионеров, общие суммы их доходов по сравнению с прошлым годом выросли на 13%, или на 3,2 млрд гривен.
«Подавляющее большинство граждан, которые задекларировали более 1 млн грн, находятся в Киеве – 1686. В Харьковской области насчитывается 287 миллионеров, Днепропетровской – 216, Одесской – 211», - рассказал Продан.
Всего в течение нынешней декларационной кампании декларации об имущественном состоянии и доходах подали почти 513 тыс. граждан. Активнее всех свои доходы декларировали жители Запорожской (50 тыс. человек), Одесской (почти 46 тыс. человек), Николаевской (44 тыс. человек) и Днепропетровской (почти 38 тыс. человек) областей.
Общая сумма задекларированных доходов составляет 50,8 млрд грн, что на 1,4 млрд грн или на 4% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
«По данным деклараций гражданами определены к уплате налоговые обязательства по налогу на доходы физических лиц – 1,62 млрд грн, что на 10%, или на 141,6 млн грн больше чем в прошлом году. Военного сбора будет уплачено 226,5 млн грн или на 18,5 млн грн больше прошлого года», - отметил Продан.
Наибольшие общие суммы налоговых обязательств задекларированы гражданами, проживающими в Киеве (670,5 млн грн) и Киевской области (131,8 млн грн).
Правом на налоговую скидку воспользовались более 65 тыс. человек. Им будет возвращено из бюджета 110,6 млн грн налога на доходы физических лиц.
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