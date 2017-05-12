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За прошедшие сутки зафиксировано 53 обстрела позиций Вооруженных сил Украины членами незаконных вооруженных формирований. Более половины из них произошло после 18:00 до полуночи вчерашнего дня, сообщает пресс-центр штаба.

«За минувшие сутки двое военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли. Еще шестеро украинских воинов получили ранения», - говорится в сводке.

На донецком направлении из стрелкового оружия, гранатометов, минометов калибров 120 и 82 мм противник обстреливал опорные пункты вблизи Авдеевки и Луганского; из гранатометов различных систем и стрелкового оружия боевики открывали огонь по опорным пунктам в районе Песков, Новолуганского и Новгородского; неподалеку Майорска и Верхнеторецкого враг бил из вооружения БМП.

На луганском направлении пророссийские незаконные вооруженные формирования поздно вечером из автоматических станковых гранатометов били по украинским защитникам Новозвановки, а у Валуйского – из стрелкового оружия.

На приморском направлении в прошедшие сутки противник применял оружие наибольшее количество раз. В частности, на подступах к Мариуполю под огонь подразделений НВФ неоднократно попали позиции сил АТО вблизи Широкино, Водяного, Гнутово, Чермалыка, Павлополя. Там боевики в основном использовали стрелковое оружие, гранатометы различных систем, иногда вооружения БМП. Из такого же вооружение и 82-мм минометов противник вел огонь по подразделениям в районе Марьинки. Кроме того, у Марьинки и Лебединского работал вражеский снайпер.
ForUm

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