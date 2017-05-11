Сотрудники Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины на территории Киева задержали грузинского «вора в законе» Левана Цинцадзе по прозвищу «Коста».

По данным департамента коммуникации полиции, он был «коронован» в 2012 году при поддержке влиятельного «вора в законе» Важи Биганишвили по прозвищу «Важа Тбилисский». «Коронация» состоялась в 2012 году на территории Греции.

Согласно данным Международной организации уголовной полиции Интерпол, гражданин Цинцадзе был арестован на территории Греции за организацию преступных групп, причастных к совершению краж из квартир граждан.

«Общественная опасность от пребывания Цинцадзе на территории Украины заключается в попытке установить контроль за противоправной деятельностью организованных преступных группировок, которые совершают тяжкие и особо тяжкие преступления», - пояснили в полиции.

10 мая «вора в законе» принудительно выдворили за пределы Украины с запретом въезда на территорию государства сроком на три года.